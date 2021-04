Luxemburger Ladys punkten mit britischer Küche

«Lëtz Cook», das Kochbuch des British Ladies Club (BLC), ist bei den Gourmand World Cookbook Awards 2020 ausgezeichnet worden. In der Kategorie «Beste einfache Rezepte in Luxemburg» ist das Kochbuch somit im Rennen um eine weltweite Auszeichnung am Ende des Jahres. «Wir sind überglücklich und unglaublich stolz», schwärmt Wendy Casey, eine der drei Autorinnen – neben Dawn Butler und Lara Klemencic. «Es zeigt, dass, wenn man sein Herz und seine Seele in ein Projekt steckt, es auch wahrgenommen wird», erzählt Dawn Butler lächelnd.

Das 250-seitige Buch, mit einem Vorwort des britischen Botschafters in Luxemburg, ist von Wendy Winn illustriert. «Viele der Rezepte wurden von charmanten persönlichen Geschichten begleitet», erzählt Wendy gegenüber L'essentiel. Von Vorspeisen über Hauptgerichte, Beilagen und Brotrezepten bis Desserts: Im Kochbuch finden sich zahlreiche Rezepte wieder. Und wer der britischen Küche misstrauisch gegenübersteht, kann sich nun vorsichtig an sie herantasten. «Lammkarree mit Schnittlauchkruste» klingt jedenfalls ebenso vielversprechend wie «Sumptuous Onion Soup», «Thai Inspired Stir-Fry» oder «Walnut Flapjack», eine Art Kuchen.

«Das Buch war schon einen Monat nach Erscheinen vergriffen. Das ist wirklich verrückt.»

Der Verkauf des Buches ermöglicht es den Damen, Wohltätigkeitsorganisationen zu finanzieren. In diesem Jahr geht das gesammelte Geld an Rahna Service Dogs, eine luxemburgische Organisation, die speziell ausgebildete Hunde für Menschen mit körperlichen Behinderungen zur Verfügung stellt, sowie an The Honeyport Children's Charity, eine britische Organisation. So war der Erfolg von «Lëtz Cook» ein echter Befreiungsschlag in einem Jahr, das durch die Pandemie «sehr schwierig für das Fundraising» war, seufzt Wendy Casey. Dank des Buches konnte der BLC mit seinen 229 Mitgliedern aus 25 Nationalitäten 2478 Euro sammeln, die im Herbst überwiesen werden sollen.

Eine Summe, die bis dahin noch wachsen kann. Allerdings müssen sich Hobbyköche gedulden, bevor sie die britischen Rezepte aus «Lëtz Cook» ausprobieren können. Der Preis des Erfolgs. «Das Buch war schon einen Monat nach Erscheinen vergriffen. Das ist wirklich verrückt. Es ist also im Moment nicht im Handel erhältlich», sagt Wendy Casey. Der Verein stehe aber in Kontakt mit der Druckerei, um bald neue Exemplare herauszubringen.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)