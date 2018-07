Zwölf Orte für «Strandurlaub» in Luxemburg

Seit dem 1. Mai können Wasserratten sich wieder in den Luxemburger Freibädern austoben. Während der Badesaison, die bis zum 30. September andauert, sind zudem insgesamt drei natürliche Gewässer für Schwimmer frei zugänglich: Der See in Weiswampach, der Obersauer-Stausee und die Baggerweiher Remerschen.

Insgesamt lässt es sich an den drei Seen an zwölf offiziellen Badestellen planschen. Das Wasser wird dort regelmäßig überprüft. «Es werden vor Beginn und jeden Monat während der Saison Wasserproben entnommen. Diese werden auf die Präsenz von zwei Bakterien und folglich eine fäkale Verschmutzung untersucht», erklärt Nora Welschbillig, Chefin der Abteilung für Hydrologie im Wasserwirtschaftsamt. Die Ergebnisse leitet die Behörde an die EU-Kommission weiter, die jährlich einen Bericht über die Wasserqualität in Europas Badegewässern erstellt. Luxemburg ist eines der wenigen Länder in der EU mit «ausgezeichneter» Wasserqualität.

Im vergangenen Jahr bereitete den Wasserschützern jedoch ein vermehrtes Auftreten von Blaualgen Sorgen. «Es handelt sich nicht um eine bakterielle Verunreinigung und es gibt keine europäischen Vorschriften in diesem Bereich. Wir folgen jedoch dem Plan, den Frankreich hier verwendet. Sobald Algen mit einem hohen Toxingehalt gefunden werden, wird das Schwimmen untersagt.»

Die zwölf Badegewässer in Luxemburg:

