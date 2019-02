Beamte in Ausbildung bekommen mehr Geld

Artikel per Mail weiterempfehlen

Stagezäit vum Fonctionnaire soll vu 3 Joer op 2 Joer gekierzt ginn an d'Reegel "80/80/90" soll ofgeschaaft ginn. Dat sinn d'grouss Linne vum Gesetzprojet, déi haut an der zoustänneger Chamberkommissioun virgestallt gi sinn.

Das Großherzogtum will die Beamtenlaufbahn attraktiver für junge Menschen machen. Deshalb fällt nun die sogenannte 80-80-90-Regelung weg, nach der Staatsdiener in ihren ersten beiden Ausbildungsjahren 80 Prozent und im dritten Jahr 90 Prozent des vollen Beamtengehalts verdienen. Damit verdienen die Beamten zum Start gleich das volle Gehalt – auch rückwirkend zum 1. Januar 2019 und für junge Beamte, die ihre Ausbildung noch nicht abgeschlossen haben.

Zudem wird die Dauer der Ausbildung von drei auf zwei Jahre verkürzt. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf legte der Minister für den öffentlichen Dienst, Marc Hansen (DP), am Mittwochmorgen dem Parlament vor. Mit dem Text wird ein im Juni 2018 unterzeichnetes Abkommen zwischen der Regierung und der Beamtengewerkschaft CGFP umgesetzt.

Junge Beamte in Ausbildung haben zudem weiterhin die Möglichkeit, ihre Stage-Zeit per Antrag um ein Jahr zu verkürzen. Darüber hinaus soll es einfacher werden, von der Privatwirtschaft in den öffentlichen Dienst zu wechseln.

(jw/L'essentiel)