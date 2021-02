Am Wochenanfang droht Schnee und Hochwasser

Der Wochenbeginn in Luxemburg verspricht wettertechnisch ungemütlich zu werden. MeteoLux warnt für Montag und Dienstagmorgen vor Schneefällen und hat aus diesem Grund die Gelbe Wetterwarnstufe ausgerufen. Die Warnung gilt bis Dienstagmittag um 12 Uhr und gilt für das ganze Land. Die Wetterexperten rechnen damit, dass lokal zwischen ein und drei Zentimeter Schnee fallen könnte.

Neben Schnee besteht laut MeteoLux am Montag weiterhin die Gefahr von Überschwemmungen im Süden Luxemburgs. Eine aktualisierte Prognose haben die Wetterfrösche vom Findel am Montagmorgen veröffentlicht. Informationen zu Pegelständen und Vorhersagen finden Sie hier.

Den Luxemburgern steht eine frostige Woche bevor: Die Temperaturen bleiben laut den Meteorologen bis Samstag unter dem Gefrierpunkt. Am Montag werden Höchstwerte zwischen -3 und -1 Grad erwartet. Am Mittwoch und Freitag fällt das Quecksilber weiter, dann liegen die Temperaturen zwischen -5 Grad am Tag und -9 Grad in der Nacht.

