«Gras» ist in Luxemburg im Vergleich ein Schnäppchen

In New York City werden jährlich rund 78 Tonnen Marihuana konsumiert. Gemäß des «Cannabis Price Index 2018» der Website Les Échos stehen auch Karachi (Pakistan, 42 Tonnen) und Neu-Delhi (Indien, 38 Tonnen) mit auf dem Treppchen der konsumfreudigsten Städte.

In Europa führt London mit 31,4 Tonnen Cannabis pro Jahr die Konsum-Topliste an, gefolgt von Madrid (16 Tonnen) und Rom (15 Tonnen). In Luxemburg-Stadt dagegen werden jährlich «nur» 320 Kilogramm Marihuana konsumiert. Das ist auch in Relation zur Einwohnerzahl gesehen niedrig.

1,3 Millionen Euro an Steuereinnahmen

Auch die Preisspanne für ein Gramm Cannabis geht im Ländervergleich weit auseinander. Am teuersten wird es für Marihuana-Konsumenten in Asien. Denn in Tokio kostet ein Gramm sage und schreibe 25,5 Euro. Auch in Seoul und Kyoto variiert der Preis für ein Gramm der grünen Blüte zwischen 24 und 26 Euro.

In Europa dagegen zahlen Kiffer den höchsten Preis in Dublin (18 Euro pro Gramm), dicht gefolgt von Tallinn (17 Euro) und Oslo (15 Euro). In Berlin müssen für ein Gramm Cannabis etwa elf Euro hingeblättert werden, in Paris 7,50 Euro, in Brüssel 6 Euro. Im Vergleich dazu erweist sich Luxemburg-Stadt als kostengünstige Quelle. Etwa 5,80 Euro kostet hier ein Gramm Marihuana. Das billigste Gras finden Konsumenten allerdings in Quito (Ecuador) und Bogota (Kolumbien). Dort bekommt man ein Gramm schon für nur einen Euro.

Würde Cannabis in Luxemburg genauso besteuert werden wie Zigaretten, würden laut der Studie 1,3 Millionen Euro in die Staatskasse fließen.



(Marion Chevrier/L'essentiel)