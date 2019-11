Christiano Ronaldo läuft gegen Luxemburg auf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der portugiesische Trainer Fernando Santos hat am Donnerstag die Liste der 25 Spieler bekannt gegeben, die am 14. November gegen Litauen und am 17. November gegen Luxemburg antreten werden.

Der portugiesische Trainer setzt Eder (Lokomotiv Moskau), Daniel Podence (Olympiakos), Diogo Jota (Wolverhampton) und Conçalo Paciência (Eintracht Frankfurt) ein, die zuletzt im November 2017 auf dem Feld standen. Luxemburg musste am 11. Oktober im José-Alvalade-Stadion in Lissabon eine schwere Niederlage einstecken (0:3).

Während für Portugal Juventus-Star Cristiano Ronaldo auflaufen wird, hat das litauische Team mit vielen Abwesenheiten zu kämpfen: Gonçalo Guedes, Rafa, William Carvalho, André Gomes und vor allem Atleticos João Félix sind aus dem Rennen.

Der portugiesische Kader im Überblick:

Torhüter: Beto, José Sa, Rui Patricio Verteidigung: Nelson Semedo, Ricardo Pereira, Fonte, Pepe, Ruben Dias, Ruben Semedo, Mario Rui, Guerreiro. Mittelfeld: Danilo Pereira, Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Mario, Moutinho, Pizzi. Sturm: Bruma, Podence, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Eder, Paciência.