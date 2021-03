Flirten im Stau ist kein Problem mehr in Luxemburg

«Oft ist man frustriert, weil im im Stau eine hübsche Frau oder einen gutaussehenden Mann entdeckt, und nichts weiter tun kann», sagt Tristan Berger, der Gründer des Start-up-Unternehmens Carimmat, nach dem auch die App benannt ist. Sie zielt daraub ab, die Partnersuche in Verkehrsstaus zu vereinfachen – das Tinder für den Straßenverkehr.

«Alles, was man tun muss, ist das Kennzeichen des Autos zu notieren, deren Fahrer oder Fahrerin man treffen will. Sollte die andere Person ebenfalls registriert sein, erhält sie eine Nachricht. Sollte sie noch nicht registriert sein, wird die Nachricht nach der Anmeldung verschickt», erklärt der Jungunternehmer im Gespräch mit L'essentiel. Die App wurde zunächst auf den französischen Markt gebracht, bevor sie auch nach Belgien und Deutschland kam. Seit dem 1. Januar ist sie auch in Luxemburg – dem Land der Staus, wenn man so will – verfügbar.

In Anbetracht der sechs Tage und 19 Stunden, die jeder Autofahrer in Luxemburg-Stadt im Durchschnitt pro Jahr im Stau verliert, könnte Carimmat im Großherzogtum schnell sein Publikum finden. Anders als bei vergleichbaren Apps: Sie ist auch für die Herren umsonst. Seit dem Start haben bereits 15.000 Personen die Anwendung installiert, davon sind 35 Prozent Frauen. «Ein gutes Verhältnis im Vergleich zu anderen Apps», wie Berger findet. Mit Carimmat ist es auch möglich, Blumen oder andere Geschenke zu verschicken. «Wir wollen ein soziales Netzwerk werden und unser Angebot auch auf Bars oder Fußgängerzonen ausweiten», sagt Berger.

(Thomas Holzer/L'essentiel)