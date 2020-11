«Wir hoffen, dass sie die Einbrecher finden»

Am Mittwochmorgen hat die Polizei einen Einbruch bei einem Juwelier in der Avenue de la Porte-Neuve, im Zentrum der Hauptstadt, gemeldet, bei dem eine Schaufensterscheibe zerstört und mehrere Uhren entwendet wurden. Wie die Inhaberin des Geschäfts erklärt, fand der Angriff in der Nacht von Sonntag auf Montag statt. «Das Außenfenster wurde zerbrochen und die Ware gestohlen», erklärt sie.

Die Beute besteht aus Uhren, «vor allem Festina-Uhren», mit einem Wert von rund 8000 Euro, sagt sie und fügt hinzu: «Unser einziges Glück im Unglück ist, dass nicht alle Schaufenster verwüstet worden sind. Nur das, das nicht mit einem Alarm ausgestattet war, wurde ins Visier genommen».

« Vor den Feiertagen ist eine solche Überraschung nie angenehm »

Wie die Inhaberin mitteilt, hätte die Polizei Fingerabdrücke überprüft. «Wir drücken die Daumen, dass sie die Einbrecher finden. Vor den Feiertagen ist eine solche Überraschung nie angenehm», sagt die Geschäftsführerin, die von «einer traumatischen Erfahrung» spricht, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt nicht im Geschäft war. «Wir haben den Laden im vergangenen März übernommen, aber das ist das erste Mal, dass uns das passiert», sagt sie, «aber wir wurden gewarnt, dass der frühere Besitzer mindestens drei ähnliche Einbrüche erlitten hatte».

Auf der Avenue de la Porte-Neuve, wo sich mehrere Juweliergeschäfte befinden, sickerten die Nachrichten schnell durch. «Um die Wahrheit zu sagen, ist diese Art von Einbruch während der Nacht ist relativ selten», sagt der Besitzer eines nahe gelegenen Juweliergeschäfts, «die meisten Juweliere haben Fensterläden, und wir nehmen die Ware aus den Fenstern. Hoffen wir, dass es nicht wieder passiert».

(Thomas Holzer/L'essentiel)