Großdemo nimmt am Freitag den Kirchberg ein

Die luxemburgische Hauptstadt bereitet sich auf eine Großdemonstration am morgigen Freitag vor. Rund 840 luxemburgische und belgische Polizeibeamte und gepanzerte Fahrzeuge sollen zum Einsatz kommen, Straßen und sogar Autobahnabschnitte werden für den Verkehr gesperrt und Busse umgeleitet.

Die polnische Gewerkschaft Solidarnosc will ab 9.30 Uhr vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) demonstrieren, um gegen die Entscheidung des EuGH zur Schließung des Bergwerks Turow zu protestieren. Etwa 2000 Polen werden vor dem EuGH und anschließend vor der Botschaft der Tschechischen Republik – dem Land, das die Klage beim EuGH eingereicht hatte (siehe Kasten) – unweit des Boulevard Schuman zur Demonstration erwartet.

Gesperrte Straßen und Autobahnkreuze

Die Police Grand-Ducale empfiehlt «nicht unbedingt notwendige Fahrten in diesem Gebiet zu vermeiden». Die Straßen werden ab Donnerstagabend gesperrt. Betroffen sind der Boulevard Kennedy und der Boulevard Konrad Adenauer sowie die angrenzenden Straßen, der Pont Bech und der Bereich um den Schuman-Kreisel.

Außerdem wird am Freitagmorgen ab 6 Uhr auch die Raststätte Wasserbillig auf der A1 gesperrt sein. Ebenso das Autobahnkreuz Mertert (A1) in Richtung Luxemburg und das Autobahnkreuz Schengen (A13) in Richtung Luxemburg. Der Verkehr in Richtung Hauptstadt wird auf einem Abschnitt zwischen den Autobahnkreuzen Mertert und Potaschberg auf der A1 und am Autobahnkreuz Schengen auf der A13 einspurig geführt. Auch der Busverkehr wird beeinträchtigt sein.

Die Polizeistationen von Limpertsberg, Kirchberg, Oberstadt, Gare-Hollerich, Bonneweg, Gasperich, Merl-Belair und Hesperingen sind geschlossen, das Kommissariat Luxemburg wird aber weiterhin für Einsätze zur Verfügung stehen. Eine Telefonnummer für die Bevölkerung (244 242724) wird von 8 Uhr morgens bis zum Ende der Veranstaltung in Betrieb sein.

Streit mit Tschechischer Republik Am 21. Mai wies der EuGH Polen an, den Betrieb des Bergwerks, das an die Tschechische Republik angrenzt, auf Antrag Prags, «unverzüglich einzustellen». Prag hatte die Auswirkungen auf die Umwelt in seinem Staatsgebiet beklagt. Warschau lehnte dies ab, da die Braunkohlemine etwa sieben Prozent des polnischen Stroms liefert. Ende September forderte der Gerichtshof Polen auf, ein tägliches Zwangsgeld in Höhe von 500.000 Euro an Brüssel zu zahlen, bis das Bergwerk stillgelegt ist. Das Bergwerk beschäftigt direkt und indirekt Tausende von Polen, die Schließung wäre eine Katastrophe für die Region.

(mc/L'essentiel)