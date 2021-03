Mitarbeiter wurden weder bezahlt noch entlassen

Im Februar 2020 war Hoffnung das Gebot der Stunde. 121 Blokker-Discountmärkte in Belgien und zwei weitere im Luxemburgischen Mersch und Diekirch, wurden von der Dutch Retail Groep übernommen. Laut Geschäftsführung sollten sie unter dem Banner von Mega World weitergeführt werden, ohne dass Arbeitsplätze gefährdet sein sollten.

Es kam dann aber doch ganz anders. Im vergangenen Dezember wurden die Mega World-Filialen in Belgien für insolvent erklärt, die niederländische Muttergesellschaft wurde im Januar für zahlungsunfähig erklärt. Das Problem hierbei war, dass die belgischen Mitarbeiter entlassen worden sind, während dies bei rund zehn Mitarbeitern im Großherzogtum noch nicht passiert ist. «Wir haben im Januar und Februar keine Löhne erhalten», erklärt Yamina M., Leiterin der Filiale in Diekirch. Der Insolvenzverwalter in Belgien, Thierry Lammar, habe darum gebeten, den Laden am 26. Januar zu schließen.

Die Mitarbeiter der Diekircher Filiale seien laut ihrer Chefin alle zwischen zehn und 27 Jahre bei Blokker beschäftigt gewesen. Sie stammten sowohl aus Luxemburg als auch aus Frankreich. Durch die fehlenden Kündigung sei die Lage prekär: «Wir haben hier alleinerziehende Mütter, die sich weder arbeitslos melden noch einen anderen Job annehmen können»

«Ich verstehe ihre Verzweiflung»

Auf Nachfrage vonL'essentiel gibt der zuständige Insolvenzverwalter an, dass der Konkurs des Unternehmens in Luxemburg am 15. Februar 2021 von einem Handelsgericht in Mecheln (Belgien) erklärt worden sei. Die unterschiedlichen Sozialgesetzgebungen zwischen den beiden Ländern würden – seiner Meinung nach – die Verfahren verlangsamen. «Ich verstehe ihre Verzweiflung», sagte Lammar, der darum gebeten haben soll, dass die Kündigungsschreiben am Montag verschickt werden.

Ein Ende dieser Farce ist für die Mitarbeiter wohl noch nicht in Sicht. Der Verwalter versprach jedoch, dass es noch in dieser Woche Fortschritte geben soll.

(Nicolas Martin/L'essentiel)