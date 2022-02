Justiz ermittelt gegen Wiltzer Bürgermeister

Die Staatsanwaltschaft Diekirch teilt mit, dass die Justiz gegen den Wiltzer Bürgermeister Fränk Arndt (LSAP) ermittelt. Gegenstand sind zwei mutmaßlich illegale Bauschuttdeponien. Auch gegen eine Baufirma, eine Immobilienfirma und gegen Unbekannt wird ermittelt. Außerdem wird gegen Arndt wegen eines Ferienchalets ermittelt.

Am Donnerstag fanden aufgrund dessen mehrere Hausdurchsuchungen durch die Polizei statt – im Wiltzer Rathaus, in den Räumlichkeiten des Centre d'Initiative et de Gestion Régional (CIGR), bei einer Immobilienfirma und im Wohnhaus einer Privatperson.

Nachfragen von L'essentiel wollte Arndt mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht kommentieren. Bis das Gericht über den Fall entschieden hat, gilt die Unschuldsvermutung.

(jg/L'essentiel)