Nigel Farage nennt Xavier Bettel ein «Würstchen»

Während des Besuchs von Boris Johnson in Luxemburg am vergangenen Montag spielte sich eine absurde Szene ab: Der britische Premier ließ Xavier Bettel allein und schwänzte die Pressekonferenz. Das blieb in Europa nicht unbemerkt. Die britische Presse berichtete ausführlich über den Vorfall und bezeichnete ihn als «demütigend» für BoJo.

Der Europaabgeordnete Nigel Farage, der sich vor allem für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU einsetzt, hat nun Xavier Bettel dafür verantwortlich gemacht und ihn scharf angegriffen. In seiner Rede am Mittwoch in Straßburg bezeichnete er Luxemburgs Premier als «pipsqueak», was so viel heißt wie ein Niemand oder ein Würstchen. «Ich meine das Würstchen von Premier in Luxemburg, der regelmäßig auf erstaunliche Weise unseren Premierminister demütigt, nur um danach von Präsident Macron als Held im Elysee-Palast begrüßt zu werden.»

Er begründete damit den «Vertrauensverlust» in den Beziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der übrigen Europäischen Union.

