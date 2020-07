Riesenrad auf Kinnekswiss nimmt bereits Gestalt an

Malgré les règles de distance, s'amuser sous la devise " D'Stad lieft ". INCA est là pour vous, qu'il s'agisse d'études... Publiée par INCA Ingénieurs Conseils Associés sàrl sur Mercredi 8 juillet 2020

Am frühen Mittwochnachmittag veröffentlichten Ingénieurs Conseils Associés (INCA) erstmals ein Foto, das den Bau des 50 Meter hohen Riesenrads im Zentrum der Hauptstadt an der Kinnekswiss zeigt. Die Attraktion soll während des Sommers in Luxemburg-Stadt für Unterhaltung sorgen.

Während einer Pressekonferenz am Dienstag gab die Stadt Luxemburg bekannt, dass das Fahrgeschäft ab kommendem Samstag, dem 11. Juli, bis Sonntag, den 13. September täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet sein wird. Das Riesenrad besteht aus insgesamt 36 Gondeln, die jeweils bis zu sechs Personen aufnehmen können. Die Gruppenfahrt (mindestens vier Personen) kostet 20 Euro. Wer alleine fährt, zahlt 6 Euro, Kinder unter 10 Jahren müssen 2 Euro weniger zahlen.

Zur Erinnerung: Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird die traditionelle Schueberfouer im Jahr 2020 nicht auf dem Glacis stattfinden können. Um dennoch ein wenig Unterhaltung im Herzen der Hauptstadt zu bieten, sagte Bürgermeisterin Lydie Polfer am Montag, sie wolle «das städtische Leben in den Vierteln zurückbringen, ohne Menschenmengen an einem Ort anzuziehen».

(fl/L'essentiel)