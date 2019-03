Selbstmord betrifft vor allem Menschen über 50

Es klingt zunächst paradox: Die Zahl der Selbstmorde im Großherzogtum «zeigt einen klaren Auf- und Abwärtstrend», schrieb Gesundheitsminister Étienne Schneider (LSAP) auf eine Anfrage von Françoise Hetto-Gaasch am Mittwoch. Die Statistiken beziehen sich dabei auf Daten aus dem Zeitraum von 2007 bis 2016 – und liefern sehr unregelmäßige Zahlen.

Suizid-Gedanken? Unter Plagen Sie sich manchmal mit? Unter prevention-suicide.lu finden sie eine Liste von Einrichtungen, die akutpsychiatrische Versorgung und Krisenintervention in Luxemburg betreiben und Sie bei Bedarf an andere Hilfsstellen verweisen können.

So wurden 2016 45 Todesfälle durch Selbstmord registriert, verglichen mit 65 (2015) und 75 (2014) in den Vorjahren. 2014 war – neben dem Jahr 2007 mit 81 Toten – das Jahr in der Dekade mit den meisten Selbsttötungen. 2016 war das Jahr mit der niedrigsten Rate, wobei diesem Jahr neun Todesfälle hinzugezählt werden müssen, deren genaue Umstände noch ermittelt werden müssen.

Auffällig ist, dass jüngere Leute nicht so stark von Selbstmorden betroffen sind, sondern es vor allem die über 50-Jährigen sind, die sich das Leben nehmen. In jedem Jahr ist die Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen, die am häufigsten vertretene Gruppe in der Statistik. Zum Beispiel starben 2016 neun Menschen in ihren Fünfzigern, im Vorjahr zwölf, während es bei den 20- bis 29-Jährigen zwei beziehungsweise sieben waren.

(jg/L'essentiel)