Fast null Sonne, viel Regen und ständig dieses Grau: So einen deprimierenden Winter hat Luxemburg selten erlebt. Wie der staatliche Wetterdienst auf Nachfrage von Lessentiel bestätigt, zählen der vergangene Dezember und der Januar 2018 zu den trübsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1947.

Umfrage Was unternehmen Sie gegen den «Winter-Blues»? Urlaub in der Sonne oder am Berg.

Mehr Sport.

Leider gar nichts, ich sitze nur zuhause und schaue betrübt fern.

Blues? Ich mache lieber fett Party.

Bildstrecken Erkältungskuren aus aller Welt Das hilft in den lichtarmen Monaten



Fehlt die Sonne, mangelt es dem Körper an Vitamin D. Laut einer Studie des Luxembourg Institute of Health (LIH) aus dem Jahr 2015 leiden



Wer seine Ernährung im Winter umstellt und zum Beispiel vermehrt auf fettreichen Fisch, Eier oder Avocados zurückgreift, kann hier – ein wenig – Verbesserung erzielen. Hilfe verschaffen auch Vitamin-D-Präparate. Diese können in Absprache mit dem Arzt eingenommen werden. Eine wirksame Maßnahme gegen den «Winter-Blues» ist zudem Bewegung im Freien – auch wenn die Sonne nicht scheint. Eine gute Portion Frischluft tut nämlich immer gut. Fehlt die Sonne, mangelt es dem Körper an Vitamin D. Laut einer Studie des Luxembourg Institute of Health (LIH) aus dem Jahr 2015 leiden mehr als 80 Prozent der Erwachsenen im Großherzogtum an einem Vitamin-D-Mangel Wer seine Ernährung im Winter umstellt und zum Beispiel vermehrt auf fettreichen Fisch, Eier oder Avocados zurückgreift, kann hier – ein wenig – Verbesserung erzielen. Hilfe verschaffen auch Vitamin-D-Präparate. Diese können in Absprache mit dem Arzt eingenommen werden. Eine wirksame Maßnahme gegen den «Winter-Blues» ist zudem Bewegung im Freien – auch wenn die Sonne nicht scheint. Eine gute Portion Frischluft tut nämlich immer gut. So wird das Wetter!







finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion. Hier finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion.

«Mit 14,1 Sonnenscheinstunden lag der Dezember 2017 deutlich unter dem langjährigen Mittelwert von 41 Stunden», erklärt Klimatologe Jörg Bareiss. Damit bekam Luxemburg vergangenen Monat um 65 Prozent weniger Sonne ab als üblich – und das drückt ordentlich aufs Gemüt. Vielleicht ein kleiner Trost: In den Jahren 1959 und 1993 war es im Dezember sogar noch trüber als 2017. Unsere Eltern und Großeltern mussten sich damals mit gerade einmal 9,9 beziehungsweise 3,7 Sonnenstunden begnügen.

Ist Besserung in Sicht?

Auch der am Mittwoch endende Januar war mit bislang 25,7 Sonnenscheinstunden deutlich sonnenscheinärmer als im langjährigen Klimamittel. «Bis 29. Januar wurden erst 51,1 Prozent vom Soll erreicht», sagt Bareiss.

Aber wie kam diese «graue Wettersuppe» überhaupt zustande? «Die vergangenen Wochen waren hauptsächlich durch sogenannte ‹zyklonale Westwetterlagen› geprägt», sagt der Klimatologe von Meteolux. «Aufgrund der regen Tiefdrucktätigkeit im nordwestlichen Atlantik erreichten immer wieder Tiefausläufer Mitteleuropa und Luxemburg.» Das bedeutete: Viel Regen, Überschwemmungen und ein permanent wolkenverhangener Himmel. Sonne und Frost waren in diesem Winter bislang Mangelware.

Und das nackte Grauen geht im Februar munter weiter: «Eine grundlegende Umstellung der Wetterlage ist in den nächsten Tagen nicht in Sicht», hieß es am Dienstag aus der Meteolux-Wetterstation am Findel. Es bleibt also weiterhin trüb. Ab Donnerstag kommt jedoch wieder kältere Luft nach Luxemburg. Tagsüber werden dann maximal fünf Grad Plus erreicht.



(Jörg Tschürtz/L'essentiel)