Erbgroßherzogin Stéphanie wird heute 35

Joyeux anniversaire à la Princesse Stéphanie, Grande-Duchesse Héritière de Luxembourg, qui célèbre aujourd’hui ses 35 ans ! © Cour grand-ducale / Carole Bellaïche #happybirthday pic.twitter.com/FCVDJZ9pCf — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) 18 février 2019

Die Erbgroßherzogin Stéphanie von Nassau feiert am heutigen Montag, 18. Februar, ihren 35. Geburtstag. Die Tochter des kürzlich verstorbenen belgischen Grafen Philippe de Lannoy und seiner Frau Alix ist seit 2012 mit dem luxemburgischen Erbherzog Guillaume von Luxemburg verheiratet.

Zudem gab es am großherzoglichen Hof am Wochenende noch einen Geburtstag zu feiern. Prinzessin Alexandra wurde am Samstag, 16. Februar, 28 Jahre alt.

Joyeux anniversaire à la Princesse Alexandra, qui célèbre aujourd’hui ses 28 ans ! © Cour grand-ducale / Lola Velasco #birthday #Luxembourg #princessalexandra pic.twitter.com/U8mmJusX9a — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) 16 février 2019

