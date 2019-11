Joëlle Elvinger wechselt zum EU-​​Rechnungshof

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Chamber-Abgeordnete Joëlle Elvinger (DP) wird am 1. Januar 2020 Henri Grethen (DP) beim Europäischen Rechnungshof in Luxemburg ersetzen, wie das Wort berichtet. Die Luxemburgerin wurde mit 512 Ja-Stimmen gewählt, bei 70 Enthaltungen und 79 Gegenstimmen.

Henri Grethen ist seit 2008 in der EU-Institution vertreten. Seine Amtszeit endet am 31. Dezember 2019. Für Elvinger rückt Claude Lamberty ins Parlament. Der Generalsekretär der DP hatte bereits zwischen 2016 und 2018 einen Sitz in der Chamber.

(L'essentiel)