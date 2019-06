Mordfall Ana Lopes steht kurz vor der Aufklärung

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es war der 15. Januar 2017, als die Leiche der damals 25-jährigen Ana Lopes auf dem Rücksitz eines ausgebrannten BMW in einem Wald in Roussy-le-Village, Département Moselle, gefunden wurde. Hauptverdächtiger in diesem Fall war der Ex-Partner von Ana und Vater des gemeinsamen Sohnes.

Im Januar sprach L'essentiel mit den Eltern, die betonten, wie sehr sie sich einen Abschluss der Ermittlungen wünschen, damit auch sie und ihr Enkelkind einen Schlusstrich ziehen können. «Wir brauchen Gewissheit, damit wir trauern können», sagt Anas Mutter, Anabel Lopes.

« Ermittlung sehr weit fortgeschritten »

Wie die Staatsanwaltschaft auf Anfrage nun L'essentiel mitteilte, sei «die Ermittlung sehr weit fortgeschritten und könnte bis Ende des Jahres abgeschlossen sein.» Es obliege dann dem Staatsanwalt, ob der Fall an die Strafkammer weitergeleitet oder aber eingestellt wird, hieß es weiter. Das hängt davon ab, ob es Beweise oder belastbare Indizien im Fall gibt.

In einem laufenden Verfahren erteilt die Polizei keine Auskunft. Für die Angehörigen ist das schwer zu ertragen. «Wir wurden vor zwei Monaten von der Polizei empfangen, aber sie hat uns nichts gesagt, außer dass wir bald alles erfahren würden», sagt Anas Mutter. Sie denkt, dass die Ermittlungen so lange andauern, weil die Polizei nach einem Komplizen sucht.

(Gaël Padiou/L'essentiel)