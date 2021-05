Hauptstadt verteilt Test-​​Gutscheine für Gastronomen

Ab 14 Uhr versammelten sich in Luxemburg die Inhaber von Cafés und Restaurants, um ihren Umschlag mit 100 Gutscheinen für Selbsttests in Apotheken abzuholen. Die Aktion wurde kurzfristig von der Stadt Luxemburg zur Unterstützung des Hotel- und Gaststättengewerbes ins Leben gerufen, nachdem man Mitte vergangener Woche von der Machbarkeit des Projekts erfahren hatte, so Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP). Dafür arbeite man mit 14 Apotheken im Land zusammen. «Es war mir wichtig, das mit Leuten zu machen, die wirklich in der Branche sind. Mit diesem Gutscheinsystem gehen die Kunden in die Apotheke, um einen Schnelltest zu machen, und wenn dieser negativ ist, bekommen sie ein Zertifikat für 24 Stunden», erklärt Polfer. Mit einem solchen Zertifikat können sie in der ganzen Stadt auch in Restaurant-Innenräumen einkehren.

Die Restaurant- und Café-Besitzer schätzen das neue Angebot. «Es ist besser, als einen Test zu machen, um nur einmal essen zu können! Und es zeigt, dass die Stadt leben will», sagt Paul, Manager einer Brasserie in der Rue Philippe II. Für Leïla, Managerin eines Cafés in der Rue de Beggen war die Aktion eine Überraschung. «Ich habe die E-Mail gestern Morgen erhalten. Wir fühlen uns von der Stadtverwaltung und der Regierung unterstützt, das ist eine Freude». Von der Horesca habe sie bereits 200 Selbsttests erhalten. «Wir werden sehen, wie die nächsten Wochen verlaufen. Ich habe nichts dagegen, in Tests zu investieren, aber wir müssen den Kunden etwas in Rechnung stellen, sonst machen wir Verlust», sagt sie.

Diese Praxis ist in vielen Gastro-Betrieben üblich. Isabelle und ihre Freundin, die gerade ein Restaurant verlassen haben, bestätigen dies. «Es kostete drei Euro pro Test. Wir erklärten uns bereit zu zahlen, da die Restaurantbesitzer in letzter Zeit viel Ärger hatten». Von dem Test-Gutschein für die Apotheke sind beide nicht hundertprozentig überzeugt: «Man muss auch die Zeit bedenken, die es braucht, um in die Apotheke zu gehen, den Test dort zu machen und dann wieder ins Restaurant zu kommen. Zeit ist Geld!», so eine der jungen Frauen. Die Initiative der Stadt läuft vorerst bis zum 12. Juni, dann könnten sich die geltenden Maßnahmen wieder ändern.

(Noémie Koppe/L'essentiel)