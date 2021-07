Die Olympischen Spiele «senden das falsche Signal»

Sportminister Dan Kersch (LSAP) wird Luxemburgs Athleten nicht zu den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli - 8. August) begleiten. Dies kündigte er auf seiner Facebook-Seite an. Ihm zufolge senden die sportlichen Großereignisse des Sommers wie die Olympischen Spiele, die Europameisterschaft oder die Tour de France, «bei denen es um viel Geld geht, ein falsches Signal. Sie gaukeln den Menschen vor, dass alles wieder in Ordnung ist», schreibt der Minister. Doch das sei nicht der Fall. «Wir befinden uns immer noch mitten in einer Pandemie», meint er. Vor allem im Gastgeberland Japan, das für seine Hauptstadt über die gesamte Dauer der Spiele einen Notstand verhängt hat.

Kersch wünscht «unseren luxemburgischen Sportlern, dass sie alle ihre persönlichen Ziele erreichen», sagt er. Doch er wird sie als «Sportfan» im Fernsehen verfolgen. Dan Kersch teilte außerdem mit, dass er den Großherzog und den Präsidenten des Luxemburger Olympischen Komitees über seine «wohlüberlegte» Entscheidung informiert habe, die «durch die EM und die Tour de France bestärkt wurde».

Die Organisatoren der Spiele gaben am Donnerstag bekannt, dass sie Zuschauer bei den Olympischen Spielen ausschließen. Zudem fehlt auch in Japan die öffentliche Akzeptanz für die Austragung der Olympischen Spiele: Etwa 80 Prozent der Menschen plädieren für eine komplette Absage oder eine erneute Verschiebung. Es wird befürchtet, dass die olympische Party zu einem Gesundheitsdrama werden könnte, da tausende von Athleten, Trainer, Betreuer und Sponsoren aus der ganzen Welt anreisen.

(jw/L'essentiel)