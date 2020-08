Radler nach Frontalkollision schwer verletzt

Am Donnerstagabend ist ein Radfahrer auf dem CR128 in der Nähe von Befort frontal mit einem Lieferwagen zusammengestoßen. Sie waren zu zweit auf der Strecke unterwegs, als es in einer Kurve zum schweren Unfall kam. Nach ersten Angaben der Polizei war der Radfahrer ins Schleudern gekommen und konnte dem Wagen nicht mehr ausweichen.

Er wurde schwer verletzt und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit noch ermittelt.

(nc/L'essentiel)