Ein Scherzkeks lässt den Brunnen schäumen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es ist ein «schlechter Scherz», von dem die Gemeindeangestellten von Sandweiler gerne verschont geblieben wären. An der Hauptstraße verbrachten sie «fast drei Stunden» damit, einen Brunnen zu reinigen, der mit weißem Schaum überflutet war.

«Eine noch unbekannte Substanz wurde über Nacht ins Brunnenwasser gegossen», bedauerte eine Gemeindeangestellte im Gespräch mitL'essentiel den Streich. «Im Moment wissen wir weder, um was für eine Flüssigkeit es sich handelt, noch kennen wir den oder die Täter. Aber die Gemeinde hat bereits erklärt, dass sie keine Anzeige erstatten wird. Leider haben wir keine Beweise, es hat keinen Sinn», sagte Bürgermeisterin Simone Massard-Stitz. Es gehört einiges an Mut dazu, an einem solch öffentlichen Ort, direkt vor den Augen der Stadtverwaltung, eine solche Tat zu verüben.

Einen ähnlichen Vorfall habe es bereits «vor einigen Jahren» gegeben, ergänzt die Bürgermeisterin.