Tornado-​​Opfer außer Lebensgefahr

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zwei Menschen wurden bei dem Tornado, der am 9. August Luxemburg verwüstete, lebensgefährlich verletzt. Sie sind inzwischen außer Lebensgefahr, wie Premierminister Xavier Bettel am Rande der Sitzung des Regierungsrates am Freitag mitteilte. Insgesamt galten 14 Personen nach dem Sturm als verletzt.

Der Tornado hinterließ besonders in Petingen und Niederkerschen große Sachschäden. Bei den Versicherungsgesellschaften wurden rund 1600 Schadenersatzansprüche gestellt, erklärte Bettel weiter. Die Höhe der Schäden werde auf rund 100 Millionen Euro geschätzt.

«Beeindruckende Solidarität»

Die staatlichen Dienste hätten bisher nur wenige Schadenersatzansprüche erhalten, so Bettel. Er stehe seit der Katastrophe in regelmäßigem Kontakt mit dem Hochkommissar für nationalen Schutz.

Der Tornado habe die Menschen auf gewisse Weise auch näher zusammengebracht, erklärte der Premier: «Ich war dort. Menschen aus dem ganzen Land halfen, es herrschte eine beeindruckende Solidarität», sagte Bettel. Er dankte im Namen der Regierung allen, die nach der Katastrophe geholfen haben.

(jw/mb/L'essentiel)