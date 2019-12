Schwerverletzt bei Brand in Senningerberg

Am zweiten Weihnachtsfeiertag ereignete sich ein tragisches Unglück in einem Mehrfamilienhaus in Senningerberg, in der Gemeinde Niederanven. Am Donnerstag, gegen vier Uhr morgens, brach ein Feuer aus, wie das Großherzogliche Feuerwehr- und Rettungskorps (CGDIS) mitteilte.

Als die Rettungskräfte am Unglücksort eintrafen, hatten die Flammen bereits den zweiten Stock des Gebäudes eingenommen. Sechs Feuerwehrleute konnten schließlich in das Gebäude vordringen und eine bewusstlose Person retten, die bewusstlos auf dem Boden lag.

Das Feuer wurde währenddessen gelöscht, die anderen Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden in Sicherheit gebracht.

Wie das CGDIS weiter mitteilte, waren an dem Einsatz 40 Ersthelfer aus den Feuerwehrzentralen von Luxemburg-Stadt, Hesperingen und Niederanven beteiligt.

(fl/L'essentiel)