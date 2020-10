214 Neuinfektionen an einem Tag gab es zuletzt im März

Die am Donnerstag veröffentlichte Karte des Europäischen Zentrums für Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) zeigt es rot auf weiß. In Luxemburg und mehr als der Hälfte der übrigen Ländern der Europäischen Union steigen die Corona-Zahlen erneut wieder stark an. Im Großherzogtum waren kurz zuvor 214 Neuinfektionen gemeldet worden. Nur im März wurde ein ähnlich hoher Wert erreicht: 219 Fälle waren am 23. März gemeldet worden.

Bei 5938 durchgeführten Tests am Donnerstag lag die Quote der positiven Tests bei 3,6 Prozent. Diese Quote ist in der vergangenen Wochen übertroffen worden und hatte im März sogar schonmal bei 14,14 Prozent gelegen. Damals war allerdings die Teststrategie eine andere. Bei der Auslastung der Krankenhäuser blieb die Zahl konstant bei 53 Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt werden. Allerdings wird seit Donnerstag eine Person mehr auf der Intensivstation behandelt, sodass insgesamt vier Personen intensivmedizinisch betreut werden müssen.

Während Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel (DP) deutlich machte, dass er zu diesem Zeitpunkt keine Verschärfung der Maßnahmen plane, werden die Maßnahmen in den Nachbarländern deutlich restriktiver. Zusätzlich zu den bereits bestehenden Einschränkungen für sportliche Aktivitäten und öffentliche Veranstaltungen gelten in einigen Provinzen Belgiens und in französischen Metropolregionen Ausgangssperren. Die Niederlande schließen erneut gastronomische Betriebe und Deutschland will für Hotspots eine frühere Sperrstunde einführen. Was den Vergleich zwischen den Ländern allerdings schwer macht, sind die unterschiedlichen Teststrategien. Dadurch lassen sich die Inzidenz und die Quote der positiven Tests nicht endgültig vergleichen. Reisende aus den roten Zonen der ECDC-Karte müssen bei Rückreise mit restriktiven Maßnahmen rechnen. Die Karte ist allerdings kein verbindliches Kriterium dafür.

(Séverine Goffin und Nicolas Martin/L'essentiel)