Dieses Pärchen feiert sich lieber selbst

Artikel per Mail weiterempfehlen

Hier liegt eine ganze Menge Liebe in der Luft: Während des Feuerwerks am Samstagabend feiert ein junges Pärchen den Nationalfeiertag auf seine Weise. Vom bunten Spektakel am Luxemburger Nachthimmel bekommen die beiden nicht viel mit – sie haben auch definitiv besseres zu tun.

(L'essentiel)