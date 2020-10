«Frontarbeiter» arbeiten nah an der Armutsgrenze

Als die Corona-Krise ausbrach, waren die Beschäftigten im Großherzogtum in zwei Lager gespalten: rund 33 Prozent arbeiteten in nicht essenziellen Jobs und die anderen 66 Prozent waren unabdingbar, um die Pandemie in den Griff zu bekommen und das Land am Laufen zu halten. Die Hälfte davon war direkt an den Frontlinien der Pandemie der Ansteckungsgefahr ausgesetzt. Das Statistikinstitut Statec nennt diese 150.000 Menschen «Frontarbeiter». Davon sind 48 Prozent Frauen, die unter allen Berufen lediglich 38 Prozent ausmachen.

Das hängt zweifellos mit den Berufen zusammen, die am meisten während der Krise gefordert waren: 13 Prozent machen die Gesundheitsberufe wie Krankenschwestern, Pflegehilfskräfte und andere Gesundheitsarbeiter aus. Es folgen Lehrer (11,3 Prozent), dann Wartungs- und Reinigungspersonal (10,9 Prozent), dann Lkw- und Busfahrer (8,2 Prozent) und Ladenbesitzer, Verkäufer und Kassierer (6,7 Prozent).

Mit Ausnahme der Lehrer weist Statec darauf hin, dass die Arbeitsplätze fast alle ein niedrigeres Bildungsniveau aufweisen, sich mehr aus niedrig qualifizierten Stellen zusammensetzen und verstärkt aus Teilzeitstellen und befristeten Verträgen bestehen. Infolgedessen verdienten diese «Frontarbeiter» durchschnittlich 23,9 Euro brutto pro Stunde, während der durchschnittliche Angestellte 25,6 Euro brutto pro Stunde verdiente.

Armutsgefährdungsquote steigt weiter

So sind paradoxerweise diejenigen, auf die sich das Land in der Corona-Krise verlassen hat, am stärksten dem Armutsrisiko ausgesetzt. In seinem am Dienstag vorgestellten Bericht über Arbeit und sozialen Zusammenhalt stellt das Statistikinstitut fest, dass die Armutsgefährdungsquote in Luxemburg weiter steigt: 2019 hatten 17,5 Prozent der Menschen einen Lebensstandard unterhalb der Armutsgrenze (1804 Euro), gegenüber 14,9 Prozent vor zehn Jahren. Fast ein Viertel der Haushalte gibt an, Schwierigkeiten zu haben, über die Runden zu kommen.

Die Haushalte können sich auf Sozialleistungen verlassen, die durchschnittlich 26,7 Prozente ihres Bruttoeinkommens ausmachen: Ohne staatliche Unterstützung würde die Armutsquote der Haushalte bei 26,5 Prozent (statt 17,5 Prozent) liegen, was einem Anstieg von neun Prozentpunkten entspricht.

(Marion Mellinger/L'essentiel)