Wohnen bleibt die größte Sorge der Bewohner

71 Prozent der 500 von TNS Ilres befragten Personen glauben, dass die Wohnsituation in Luxemburg ein «großes Problem» darstellt. Im EU-Durchschnitt gaben nur rund 10 Prozent diese Antwort. 28 Prozent der Befragten in Luxemburg gaben an, ein Problem in diesem Bereich zu haben. Auch dieser Wert liegt über dem europäischen Durchschnitt, wo dies nur 8 Prozent angaben.

Optimistischer schätzen die Menschen die Situation der Luxemburger Volkswirtschaft ein: 93 Prozent der Befragten halten sie für gut. In Belgien gaben das 54 Prozent an, in Frankreich 29 Prozent. 64 Prozent der Befragten in Luxemburg sind somit auch der Meinung, dass sich die Dinge auf nationaler Ebene in die richtige Richtung entwickeln – ein europäischer Rekordwert.

Vorsichtiger Optimismus im Hinblick auf Europa

In Bezug auf die europäische Wirtschaft sind die Luxemburger weniger optimistisch: 54 Prozent halten sie für gut und 34 Prozent für schlecht. Nur ein Drittel der Befragten glaubt, dass sich Europa in die richtige Richtung bewegt. Dennoch haben 60 Prozent Vertrauen in die europäischen Institutionen. Für die Einwohner bedeutet die Europäische Union vor allem die Freiheit, in der EU reisen, studieren und arbeiten (66 Prozent) zu können.

Als wichtigste Herausforderungen für die EU wurden an erster Stelle die Einwanderung (31 Prozent) genannt und an zweiter der Klimawandel (23 Prozent). Besonders beim Umweltschutz zeigen die Menschen in Luxemburg ein großes Problembewusstsein: 60 Prozent der Einwohner sind der Meinung, dass Kunststoffabfälle reduziert werden sollten. 56 Prozent finden, dass auch erneuerbare Energien zu den Prioritäten europäischer Politik gehören sollten. Den Schutz der Biodiversität finden 45 Prozent wichtig. In der EU gaben das im Schnitt 29 Prozent an.

