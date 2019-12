Wenn die Straßenbahn auf der Autobahn fährt

Am Samstag machten einige Autofahrer eine ungewöhnliche Beobachtung in Luxemburg. Mobiler Reporter Philippe, der gerade unterwegs war, schoss ein Foto davon. «Die Bilder sind gegen 11.30 Uhr auf der Autobahn A6 bei Mamer in Richtung Luxemburg entstanden», schrieb er am Montagabend an die Redaktion. Zu sehen sind drei Straßenbahnzüge, die auf LKW-Anhängern transportiert wurden.

Der erste Wagen für die neue Tram kam im Februar 2017 aus den CAF-Werken in Saragossa, Spanien, nach Luxemburg. Der außergewöhnliche Transport über 1800 Kilometer dauerte vier Tage. Da noch immer nicht alle Züge im Großherzogtum angekommen sind, werden wir derartige Transporte noch einmal paar Mal erleben dürfen.

(L'essentiel)