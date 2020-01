«Wir leben seit drei Jahren einen Alptraum»

«Ah, Sie wollen über Brexshit reden», sagt John am Eingang seines British Shops Home from home in Strassen. «Es ist eine Katastrophe für uns, daher der Spitzname». John und Mark stammen aus Irland und England. Sie haben noch immer nicht begreifen können, dass Großbritannien am Freitag die Europäische Union verlassen wird.

Die beiden haben ihren Laden im Oktober 2017 eröffnet – ein Jahr nach dem Referendum. «Wir dachten nicht, dass der Brexit eine so große Sache werden würde», sagt John. Seitdem wächst die Sorge, dass sie möglicherweise ihren Laden schließen müssen, «je nachdem, ob es einen harten Brexit gibt oder nicht», sagt er, während er die Produkte in die Regale einräumt.

Arbeitgeber bevorzugen Arbeitnehmer ohne Brexit-Faktor

Diese Unsicherheit kennt auch Maud, die seit dreieinhalb Jahren in Luxemburg arbeitet. London gehört für sie der Vergangenheit an: «Ich mache mir Sorgen um die Rente und um meine Eltern in London, werden sie zu mir kommen können, wenn ihnen etwas passiert?» Maud hat sich so gut integriert, dass sie Luxemburgisch spricht. «Es ist nicht leicht», sagt sie.

Mit dem Brexit lebt Adam, ein ehemaliger britischer Journalist aus Pontpierre, «seit drei Jahren in einem Alptraum». Bei seiner Arbeitssuche ist ihm die Zurückhaltung der Arbeitgeber in Luxemburg aufgefallen. «Wenn ich mich auf eine Stelle bewerbe und sich ein Deutscher mit mir bewirbt, wird der Arbeitgeber den einfachen Weg gehen und den Deutschen einstellen.« Es ist dazu übergegangen, in den Lebenslauf zu schreiben, dass sein Antrag auf die luxemburgische Staatsbürgerschaft läuft, um «sie zu beruhigen».

(Marine Meunier/L'essentiel)