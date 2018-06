Umfahrung soll den Verkehr in Diekirch reduzieren

Das Verkehrsaufkommen in der Gemeinde Diekirch könnte ab 2020 zurückgehen. Der Minister für nachhaltige Entwicklung und Infrastrukturen François Bausch plant ein entsprechendes Verkehrsprojekt, mit dem eine Verbindung zwischen Häerebierg (Kaserne Grand-Duc Jean) und Fridhaff hergestellt werden soll. Der Baubeginn ist für den Zeitraum 2019/2020 vorgesehen.

Kürzlich hat der Verkehr auch auf der Rue Clairefontaine (N17) um etwa 20 Prozent in den Jahren 2016 und 2017 zugenommen. Dies ist aber auf Umleitungen wegen verschiedener Bauprojekte in der Gegend zurückzuführen. So führte die Sanierung des Pont de la Sûre in Diekirch und der Bau des Kreisverkehrs auf der N14 am Ortseingang zu Diekirch zu einem Anstieg des innerstädtischen Verkehrsaufkommens.

In den Jahren 2009 bis 2015 war jedoch keine Zunahme des Verkehrs in der Rue Clairefontaine zu beobachten.

(Olivier Loyens/L’essentiel)