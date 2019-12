Schluss mit stationären Blitzern im Großherzogtum

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf der Website der Chamber werden in Kürze neun neue Petitionen zur Unterschrift bereitstehen. Eine Petition von ihnen fordert, dass die Tierarztkosten steuerlich geltend gemacht werden können, eine andere die City-Maut für die Hauptstadt, eine weitere die Indexierung von Familienbeihilfen. Auch gibt es den Vorschlag, Arbeitnehmer für die Arbeitszeit am Nachmittag besser zu bezahlen. Diese Maßnahme soll nach Ansicht des Erstellers die Leute zu flexibleren Arbeitszeiten bewegen. Er verspricht sich davon weniger Staus zu den Stoßzeiten.

Die Petition, die für Aufsehen sorgen könnte, betrifft festinstallierte Blitzer. Geht es nach dem Petenten seien die Blitzer wirkungslos, da sie die Geschwindigkeit nur auf wenigen Metern drosselt. Das grundlegende Problem werde aber nicht gelöst, da die Standorte bekannt seien. Die Forderung lautet daher: Mehr mobile Messgeräte anschaffen! Denn wer die stationären Blitzer passiert habe, der würde sofort wieder beschleunigen.

Blitzer an Unfallschwerpunkten

An unbekannten Standorten würden die Fahrer nach Ansicht des Erstellers der Petition eher überrascht. Als die stationären Geräte in Luxemburg installiert wurden, teilte das Ministerium mit, dass die Standorte nach Unfallhäufigkeit ausgewählt wurden. Ziel war es, an den gefährlichsten Punkten im Land die Geschwindigkeit zu drosseln und somit die Unfallschwerpunkte zu entschärfen.

Luxemburg verfügt derzeit über 24 feste Blitzer. Für «leichte» Geschwindigkeitsübertretungen werden 50 Euro Geldbuße fällig. Eine Strafe von 145 Euro plus zwei Punkte Abzug für höhere Geschwindigkeiten treffen Raser die mehr als 15 Stundenkilometer innerorts, 20 Stundenkilometer auf Landstraßen und 25 Stundenkilometer auf Autobahnen zu schnell unterwegs sind. Hochgeschwindigkeitsfahrten kosten 4 Punkte (über 79 km/h statt 50 oder 202 statt 130). Erreicht die Petition 4500 Unterschriften, wird das Thema Gegenstand einer öffentlichen Debatte in der Chamber werden.

(jw/L'essentiel)