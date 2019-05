Ab heute mit dem iPhone in Luxemburg zahlen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Supermarkt einfach das Handy aus der Tasche ziehen und mit einem kurzen Kontakt zum Lesegerät bezahlen? Was in vielen Ländern schon möglich ist, funktioniert seit dem heutigen Dienstag auch in Luxemburg mit Smartphones vom kalifornischen Hersteller Apple.

Das Firmen-eigene Bezahlsystem Apple Pay ist ab sofort mit Konten der BGL BNP Paribas nutzbar, wie das Elektronikportal 9To5Mac berichtet. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob und wann weitere Banken den Service ebenfalls unterstützten werden.

(dm/L'essentiel)