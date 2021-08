CovidCheck-​​Partys erfreuen sich großer Beliebtheit

«Ich habe meine Party für mehr als 30 Gäste zu Hause im Rahmen des CovidCheck-Programms organisiert, weil ich im Falle einer Kontrolle kein Bußgeld von 6000 Euro zahlen wollte», berichtet David, ein Einwohner der Hauptstadt, über seine Erfahrung mit der neuen Möglichkeit.

Seit dem 16. Juli müssen private (und natürlich auch andere) Veranstaltungen für mehr als zehn Personen ohne Maske und Social Distancing im Rahmen des CovidCheck-Systems organisiert werden. Der Gastgeber muss sich am Eingang vergewissern, dass seine Gäste alle geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Außerdem muss die Party dem Gesundheitsministerium im Vorhinein gemeldet werden. Bei bis zu 300 Personen reicht eine einfache Benachrichtigung aus.

3000 Meldungen für CovidCheck-Partys

«Seit Inkrafttreten des Gesetzes haben wir etwa 3000 Meldungen erhalten», so das Ministerium, und fügt hinzu, dass «das Meldesystem sich nicht zwischen Anträgen von Privatpersonen und solchen von Veranstaltern unterscheidet.» David fand das Prinzip sehr einfach: «Um die Party anzumelden, musste ich nur das Formular auf der offiziellen Seite ausfüllen. Eine Antwort oder Bestätigung ist nicht erforderlich. Am Abend verteilte ich am Eingang Selbsttests, die ich bei meiner Arbeit erhalten hatte, an Gäste, die nicht vollständig geimpft waren.»

Die Polizei kann auf die gemeldeten Veranstaltungen zugreifen, um Stichprobenkontrollen durchzuführen. Im Falle einer Zuwiderhandlung drohen dem Veranstalter hohe Strafen.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)