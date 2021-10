Hesperingen verstärkt Sicherheit an Schulen

Nach dem sexuellen Übergriff auf eine Schülerin in der Grundschule von Hesperingen am 7. Oktober hat die Gemeinde seit Montag die Sicherheitsmaßnahmen in allen Schulen der Gemeinde verstärkt.

Zu den neuen Regeln gehört, dass «alle Zugangstüren zu den Schulgebäuden und Empfangsbereichen jederzeit geschlossen bleiben», heißt es in einem Schreiben der Stadtverwaltung an die Eltern. Die Lehrer sorgen dafür, dass die Türen verschlossen sind, und die Hausmeister öffnen die Türen für Schüler, die zu spät kommen (bis 9 Uhr).

Außerdem darf kein Erwachsener die Schüler in die Schule begleiten. Kleinkinder werden von den Erzieherinnen und Erziehern in Empfang genommen. Wenn Eltern oder Erziehungsberechtigte Zutritt haben, müssen sie vom pädagogischen Personal hinausbegleitet werden. Das Gleiche gilt für die Resozialisierungseinrichtung.

