«Schweigen hält die Beschneidung am Leben»

«Ich bin damit aufgewachsen, meiner Mutter dabei zuzusehen. Wir lebten in einem kleinen Fulbe-Dorf. Dort glaubte man, dass eine Frau, die nicht beschnitten ist, nicht rein ist. Sie durfte nicht beten, nichtmal auf den Markt durfte sie gehen», erzählt Rabiatou. «Auch ich habe angefangen Beschneidungen durchzuführen, bis es eines Tages Komplikationen bei einem der kleinsten und schwächsten Mädchen gab», erklärt die ehemalige senegalesische Beschneiderin.

«Nachdem ich sie beschnitten hatte, war zunächst alles gut, doch dann fing sie an zu bluten. Es war eine Menge Blut. Ich war erschüttert. Ich wusste, dass es meine Schuld war.» Heute setzt Rabiatou sich für das Ende der weiblichen Genitalverstümmelung im Senegal ein.

Aussteigerinnen helfen im Kampf gegen Verstümmelung

Sie wird von der luxemburgischen Hilfsorganisation Padem («Programme d'aide et de développement destinés aux enfants du monde») unterstützt, die seit fünf Jahren im Nordosten Senegals, an der Grenze zu Mauretanien, tätig ist. Obwohl in dem Land die Beschneidung seit 1999 offiziell verboten ist, gibt es noch heute viele Fälle. Das grausame Ritual werde nach wie vor durch Tradition und Glauben am Leben gehalten, sagt Pascal Hus, der Direktor von Padem. «Um das zu verhindern, gehen wir das Thema aus medizinischer Sicht an. Wir erklären den Eltern die Risiken für kleine Mädchen», schildert Hus den Ansatz von Padem.

Die Organisation stützt sich bei ihrer Arbeit auf etwa 60 Aussteiger aus der Beschneidung, die sie für ihr Anliegen und die Initiative «Badiène Gox» gegen Genitalverstümmelung gewinnen konnte. Denn nur Personen aus dem inneren Kreis hätten die Autorität in der Gemeinschaft, ihre Meinung zu sagen, wie Hus erklärt.

«Zwischen 600 und 800 beschnittene Frauen in Luxemburg»

Nach Angaben der WHO sind weltweit 200 Millionen Mädchen und Frauen von Genitalverstümmelung betroffen und jedes Jahr sind drei Millionen Mädchen gefährdet ihr ebenfalls zum Opfer zu fallen. Das Europäische Parlament schätzt, dass 500.000 beschnittene Mädchen und Frauen in Europa leben und 180.000 weitere pro Jahr verstümmelt werden könnten, besonders wenn sie in ihr Herkunftsland zurückkehren.

Es sei schwer zu beziffern, aber man schätze, dass zwischen 600 und 800 beschnittene Frauen in Luxemburg leben, sagt Pascal Hus. «Deshalb ist es so wichtig, auch hier das Bewusstsein zu schärfen. Denn Reden ist Handeln. Schweigen hält die Beschneidung am Leben und wir müssen die Botschaft so weit wie möglich verbreiten, damit sich die Dinge ändern.»

Anlässlich des Internationale Tag gegen Genitalverstümmelung organisiert die Hilfsorganisation Padem in Zusammenarbeit mit der Follereau-Stiftung und der Stadt Luxemburg zwei Wochen lang eine Sensibilisierungskampagne im Großherzogtum über eine Website und die Ausstellung «Non d'une femme», die vom 5. bis 13. Februar im Einkaufszentrum Cloche d'Or zu sehen ist (Eintritt frei).

Stimme der Frauen Sadia, geläuterte Beschneiderin «Wir waren sieben Mädchen, die am gleichen Tag beschnitten werden sollten. Drei von uns haben stark geblutet und ich war die nächste in der Reihe. Als ich dann mit 20 verheiratet war, habe ich mich oft vor meinem Mann versteckt. In der Küche, auf dem Balkon oder anderen Orten, denn die ehelichen Verpflichtungen haben mir große Schmerzen bereitet.» «Trotz der Umstände wurde ich schwanger. Doch die Geburt meines Sohnes war sehr schwierig und dauerte viele Stunden. Nachdem ich selbst Beschneidungen durchgeführt hatte, nahm ich an den Animations- und Videoprojektionssitzungen von COFESFA (eine malischen NGO) teil und verstand, dass meine Schmerzen mit dem Beschneidungsritual zusammenhingen. Ich beschloss, das Ritual aufzugeben. Ich fordere alle auf, die Beschneidung zu stoppen, angesichts all des Leids, das sie den Frauen bringt.» Kadia, Opfer von Beschneidung «Ich hatte eine Totgeburt durch die Beschneidung. Eine teure Operation, die mein Mann bezahlt hat, hat es mir ermöglicht Kinder zu bekommen. Heute bin ich Mutter von vier Kindern. Hätten meine Eltern gewusst, welche Folgen die Beschneidung für meine Gesundheit haben kann, hätten sie mich diesem Ritual sicher nicht ausgesetzt.» Ihr Ziel ist für sie ganz klar: «Ich werde meine Töchter nicht mehr beschneiden lassen, und ich werde dafür kämpfen, dass meine Töchter das Gleiche für ihre Kinder tun».

(mc/hoc/L'essentiel)