Bauern bräuchten «richtiges Wetter zur richtigen Zeit»

«Die Leute sagen immer, dass sich die Landwirte beschweren», sagt Gunter Mertes, Geschäftsführer der BAKO-Genossenschaft in Hosingen. Mit Blick auf die Ernte in diesem Jahr muss er aber feststellen: «Das Geschäft hängt wirklich vom richtigen Wetter zur richtigen Zeit ab». Perfekte Bedingungen gibt es für die Landwirte quasi nicht. Nach drei zu trockenen Jahren waren es die Überschwemmungen vom 15. Juli, die in diesem Jahr die Anbauarbeiten, insbesondere beim Getreide, unterbrachen.

«Dabei waren die Prognosen im Juni noch gut, es war sogar von Rekordernten die Rede», sagt Gunter Mertes. Die Überschwemmungen haben jedoch einige Parzellen zerstört, was die Ernte verzögerte und die Qualität minderte. Leichtere Körner, geringerer Ölgehalt bei Raps, Ertragsverluste bei Weichweizen (etwa 10 Prozent) und ein «Totalausfall» bei den Leguminosen. Symptomatischerweise war die Getreideernte in der ersten Septemberwoche nirgendwo im Lande abgeschlossen.

«Ohne Pflanzenschutzmittel haben wir dieses Jahr die Hälfte der Ernte verloren»

Die Bilanz ist also wieder einmal durchwachsen. «Aber nicht katastrophal», stellt Landwirtschaftsminister Romain Schneider fest. Obwohl bis zu den letzten Tagen 153 Anträge auf Entschädigung eingereicht wurden und ein Betrag von 1,6 Millionen Euro zur Unterstützung der am stärksten von den Überschwemmungen betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe bereitgestellt werden soll. Der Minister bestand auf «Investitionen, die Früchte tragen». Forschung, Nachhaltigkeit und Diversifizierung ermöglichten es seiner Meinung nach, ein Gleichgewicht für die luxemburgische Landwirtschaft zu finden und die Auswirkungen dieser Gefahren, insbesondere der klimatischen, zu begrenzen.

«Die Leute reden immer negativ über Pflanzenschutzmittel, aber ohne sie haben wir dieses Jahr die Hälfte der Ernte verloren», fügt Gunter Mertes hinzu. Tatsache sei, dass das Angebot auf dem Markt immer knapper werde, während die Nachfrage steige. Infolgedessen seien die Weltmarktpreise in die Höhe geschnellt, was weitreichende Folgen habe – auch für die Viehzüchter im Großherzogtum, die ihre Tiere füttern müssen.

(nc/L'essentiel)