Große Polizeisuchaktion nach 14-​​Jährigem

Am Montagnachmittag fand in der Nähe des Stadions in Schifflingen eine Polizei- und Rettungsaktion statt. «Ich sah Feuerwehrleute, Polizisten, diverse Autos des Rettungsdienstes und auf Drohnen spezialisierte Feuerwehrleute», so ein Mobile Reporter von L'essentiel.

Die Polizei bestätigte, dass dieser Einsatz darauf abzielte, einen vermissten 14-jährigen zu finden, der seit Montagmorgen in Schifflingen verschwunden war und am Abend wieder gefunden wurde.

(fl/L'essentiel)