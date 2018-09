City Concorde enthüllt ihr neues Gesicht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Nach zweijähriger Bauphase fällt jetzt der Vorhang: Das Shoppingcenter City Concorde in Bartringen will der Öffentlichkeit am 15. November, 9 Uhr, seine neuen Verkaufsflächen vorstellen. Insgesamt 20 neue Shops kommen auf drei Etagen dazu.

Neben Kleidermarken (Sisley, Lion of Porches, Vitrin) eröffnen neue Boutiquen für Kosmetik (Tagua) und Handtaschen (O'bag) sowie ein Beauty-Center mit Spa (Françoise). Auch das kulinarische Angebot wird erweitert (Cocottes, Maus Kaffi, Apothecary, Sky Bar). Die Sky Bar verfügt über eine 180 Quadratmeter große Panoramaterrasse, ebenso wie das CK Fitness Center, das aus den Thermes de Bertrange in die City Concorde umzieht.

Durch die Erweiterung des Einkaufszentrums von 45.000 auf 50.000 Quadratmeter will sich die City Concorde von Mitbewerbern, die oft «steril, austauschbar und gewöhnlich» wirken, positiv hervorheben, sagt Direktor Robert Dhainaut. «Wir haben einen treuen Kundenstamm, den wir behalten wollen. Aber wir wollen auch, dass mehr junge Beschäftigte, junge Familien, Expats, Englischsprecher und Skandinavier zu uns kommen.» Punkten will man auch mit einem neuen Slogan: «City Concorde, Lifestyle Center». Insgesamt hat der Betreiber, inklusive neuen Parkmöglichkeiten, 50 Millionen Euro in den Ausbau des Einkaufszentrums investiert.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)