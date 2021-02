Brasilianer kehren nach 120 Jahren zurück

Romario, Alexandre und Douglas gehören zu den vielen Menschen aus Brasilien, die in den letzten Jahren die luxemburgische Staatsbürgerschaft angenommen haben. Allein im Jahr 2020 taten dies 1799 Brasilianer. Damit liegen sie zahlenmäßig noch vor den Belgiern und Portugiesen. Ermöglicht wurde die Einbürgerung insbesondere durch einen direkten Vorfahren, der bis zum 1. Januar 1900 Luxemburger Staatsbürger war.

«Die Geschichte meiner Familie ist sehr interessant», sagt Romario, der jetzt Romain heißt. «Mathias Schmit, mein Ur-Ur-Großvater, stammte ursprünglich aus Vianden. Er siedelte 1861 mit seinen Eltern an Bord eines holländischen Schiffes nach Rio de Janeiro. Sie waren auf der Suche nach Hoffnung aufgrund der prekären Verhältnisse, die Luxemburg zu dieser Zeit erlebte. Für sie war Brasilien, ein gutes Land, um ganz neu anzufangen».

Pandemie bremst die Zahl der Anträge

Heute, 120 Jahre später, wandern sie Menschen wieder in die andere Richtung aus – meist aus Sorge vor einer ungewissen Zukunft im bevölkerungsreichsten Land Südamerikas. «Meine Kinder sind 17 Jahre alt, ich möchte ihnen eine gute Zukunft garantieren können», sagt Alexandre, der aus Foz do Iguaçu nach Luxemburg kommt. Das Großherzogtum stellt für ihn auf mehreren Ebenen eine Chance dar: Sicherheit, Stabilität, Bildung, Gesundheit, Freizeit und ganz einfach die Möglichkeit, ein besseres Leben führen zu können besseren Lebens. Diese Gründe überzeugten auch Elaine, die 2008, den Sprung über den «großen Teich» wagte. Sie begleitet heute mit ihrem Verein «Role em Lux» in Remich die Brasilianer bei dem oft komplexen Prozess.

Douglas hat vor seiner Einbürgerung sämtliche Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden zusammengetragen. «Das braucht man, um eine Abstammungsurkunde zu erhalten. Das war nicht einfach», erklärt er. 2019 hat er seine Wiedereinbürgerung persönlich im Bierger-Zentrum unterzeichnet.

«Im Jahr 2018 gab es noch eine lange Warteschlange für die Anträge beim Justizministerium», sagt Elaine. 2019 sei die zahl der Anträge um 2000 angestiegen. «Wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte, wäre die Zahl der anerkannten Neu-Luxemburger noch größer», sagt sie.

