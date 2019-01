Die Rockhal wurde zum Kriegsschauplatz

Vor den Toren der Rockhal lagen Körper auf dem Boden, bewaffnete Polizeikräfte waren an jeder Ecke zu sehen und die Sanitäter bewegten sich wie auf einem Schlachtfeld. Das ist das Bild, das die Presse am Samstagnachmittag in Esch-Belval bei einem simulierten Terrorangriff zu sehen bekam, an welchem mehr als 1000 Freiwillige teilnahmen. Die Aktion wurde seit mehreren Monaten minutiös geplant.

Das Szenario war wie folgt: Bei einem Konzert kommt es zu einem Schusswechsel, es wird von einem terroristischen Anschlag berichtet. Die Polizei muss die Bedrohung neutralisieren und die Rettungsdienste müssen zahlreiche Schussverletzungen behandeln.

«Unser Ziel an diesem Samstag war es, die Einsätze der Polizei, der CGDIS-Notfalldienste und der Teams des Krankenhauszentrums Emile Mayrisch in Esch vor Ort zu koordinieren», sagte Luc Feller, Hochkommissar für nationalen Schutz. «Auf den ersten Blick können wir sagen, dass alles gut gelaufen ist, aber um die Übung genau zu analysieren, werden wir noch zwei weitere Monate brauchen. Dann wissen wir auch, was wir noch verbessern können.»

300 Polizisten an 300 Memberen vum @CGDISlux hunn haut op engem Exercice mat >1000 Statisten an der @rockhal_lu deelgeholl, wou eng Terror-Attack simuléiert gouf. Verschidde Stroosse wore gespaart. Mir soen iech Merci fir äert Verständnes. pic.twitter.com/3Y3E9LytbW — Police Luxembourg (@PoliceLux) 12 janvier 2019

(Frédéric Lambert/L'essentiel)