Covid-​​19-​​Hotspots werden in 24 Stunden publiziert

Das Gesundheitsamt teilt täglich die Anzahl der Fälle von Coronavirus-Infektionen mit, die innerhalb von 24 Stunden registriert wurden. Wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Mittwoch vor der Abgeordnetenkammer erklärte, «werden auch die Orte der Ansteckung bald mitgeteilt». Angesichts der Zunahme der Infektionen in den letzten Wochen und dank der Rückverfolgung von Kontakten, wird diese Maßnahme in der Hoffnung angewandt, das Bewusstsein der Bewohner zu schärfen. «Dies geschieht hauptsächlich im privaten Sektor», fügte Lenert hinzu.

«Wir wollen keinen zweiten Lockdown.»



Am Mittwoch wies Premierminister Xavier Bettel vor den Abgeordneten auf die Bedeutung der einfachen Barriere- und Hygienemaßnahmen hin. «Die wirkliche Veränderung der Infektionszahlen hängt mit privaten Feiern zusammen», sagte Bettel. Vor dem Coronavirus seinen wir allerdings «zu Hause nicht besser geschützt als anderswo». Aus einem einfachen Grund: «Wir wollen keinen zweiten Lockdown», sagte Bettel.



Denn: In dieser zweiten Phase der Gesundheitskrise wird es auch darum gehen, die positiven Fälle in Unternehmen und Schulen besser zu überwachen. Ziel ist es, im Falle «eines Brandherdes» mittels eines Kreuztestverfahrens zu reagieren. In Bezug auf die digitale Kontaktverfolgung, also über eine Corona-Warn-App, hält die Regierung an ihrer skeptischen Haltung fest. Am Mittwoch debattierten die Abgeordneten das Thema im Plenum. Doch zu viele Fragen wären demnach vor der Einführung einer Warn-App noch unbeantwortet.

Wären Grenzgänger verpflichtet, zwei Apps zu nutzen? Würden die Bewohner - wenn überhaupt - sie verantwortungsbewusst nutzen? Und schließlich bliebe da noch die Frage des Datenschutzes. Insofern bleibe «die analoge Rückverfolgung unsere erste Wahl. Sie ermöglicht es uns nicht nur, die Menschen zu begleiten und ihnen ein angemessenes Bewusstsein zu vermitteln, sondern ist auch ein sicheres Mittel gegen Cyber-Angriffe», verteidigte die Gesundheitsministerin das Vorgehen der Regierung.

(Ana Martins/L'essentiel)