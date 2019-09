Fast 150.000 Schüler drücken die Schulbank

Der Beginn des Schuljahres rückt immer näher und immer mehr Schüler sind beteiligt. So werden nächste Woche 149.317 von ihnen wieder in die Schulen und die Lyzeen zurückkehren, so die Zahlen, die am Donnerstagmorgen vom Ministerium für Nationale Bildung veröffentlicht wurden. Das sind 1,76 Prozent mehr als zu Beginn des letzten Schuljahres. Über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg betrug der Anstieg sogar fast elf Prozent.

Im Einzelnen werden 57.217 Kinder zur Grundbildung zurückkehren (+8,63 Prozent über ein Jahr), darunter 49.619 an öffentlichen Schulen in Luxemburg, die den Lehrplan des Großherzogtums anwenden, 1.183 an einer internationalen öffentlichen Schule und 6415 im Privatsektor.

An die Lyzeen kehren 48.091 Schüler zum Beginn des neuen Schuljahres (+1,96 Prozent) zurück, davon 38.289 im öffentlichen Sektor und 9.802 im privaten Sektor.

(jw/L'essentiel)