Vom Duell mit Real Madrid zum Leben in Südafrika

Im Jahr 1989 lief der Luxemburger Fußballer Mike Frantz zu den wohl schönsten Spielen seines Lebens auf. Mit Spora Luxemburg traf er im Europapokal der Landesmeister auf Real Madrid, das damals von einem gewissen Bernd Schuster angeführt wurde. Letztendlich hatten die Luxemburger keine Chance: Dem 0:6 im Estadio Santiago Bernabeu folgte eine 0:3-Niederlage im «Heimspiel» im Saarbrücker Ludwigsparkstadion. Am 30. März dieses Jahres bejubelte Frantz auf Instagram, vor seinem Fernseher mit der luxemburgischen Fahne in der Hand, das Tor gegen Portugal – 9000 Kilometer vom Stade Josy Barthel entfernt.

Denn nach seiner sportlichen Karriere zog es den ehemaligen Bauingenieur in den Süden. Erst ging er 1992 nach Frankreich, dann 2005 nach Afrika. Der Abenteurer aus Rümelingen, der zurzeit mit seiner Frau Patricia in der Nähe von Kapstadt lebt, erzählt von seinem Leben in Südafrika. «Am Anfang habe ich Reisen für Freunde organisiert, damit sie uns besuchen konnten. Es war mehr ein Hobby. Dann habe ich Kontakte zu luxemburgischen Reiseagenturen geknüpft und nun biete ich maßgeschneiderte Reisen an.»

« Das Land wird Sie nie wieder verlassen »

Aber auch hinter ihm liegt ein hartes Jahr. Nicht nur wegen Corona. Momentan wütet ein schreckliches Feuer in der Region. Die Universität von Kapstadt ist niedergebrannt. Über die Non-Profit-Organisation Kenako.lu, die Bildungsprojekte unterstützt, startete er einen Spendenaufruf für die Feuerwehr und den Tierschutz.

Die südafrikanische Variante des Coronavirus habe «seinem» Land sehr viel Schaden zugefügt. «Sie ist hier entstanden, aber mittlerweile ist die Situation bei uns wieder sehr gut», sagt er. Am Montag wurden 744 Neuinfektionen bei 60 Millionen Menschen im Land gemeldet. «Ich mache mir mehr Sorgen um meine Verwandten in Luxemburg. In Südafrika sind die Cafés und Restaurants wieder geöffnet. Es besteht aber weiterhin eine Ausgangssperre von Mitternacht bis 4 Uhr morgens. Die Menschen sind diszipliniert», erklärt Frantz, der sich in Südafrika und seine Menschen verliebt hat. «Es ist die Welt, zusammengefasst in einem Land. Sie können Südafrika verlassen, aber es wird Sie nie wieder verlassen», sagt er.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)