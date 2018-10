Die Tram kehrt ins Stadtzentrum zurück

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Luxemburger Straßenbahn befindet sich weiterhin auf der «Überholspur»: Wie Betreiber Luxtram mitteilt, werden demnächst Vorbereitungsarbeiten in der Avenue Émile Reuter und der Avenue de la Liberté durchgeführt. Die Verlängerung der Tram-Linie von der Place de l'Étoile bis zum Hauptbahnhof soll Ende 2020 abgeschlossen sein. Dann wird, das erste Mal seit 1964, wieder eine Straßenbahn durch das Zentrum der Hauptstadt kurven.

Die Tram-Vorarbeiten haben allerdings auch eine Kehrseite: Ab Montag, 29. Oktober, geht es mehreren Bäumen entlang der Avenue de la Liberté an den Kragen. Die historische Allee mit Platanen und Kirschbäumen soll durch eine neue, «ökologisch wertvollere» Alternative ersetzt werden, hieß es vergangenen Februar. Zehn alte Bäume aus der Avenue de la Liberté dürfen, sofern es ihre Gesundheit erlaubt, in Aspelt neben einem Fahrradweg Wurzeln schlagen, teilte Luxtram am Freitag mit.

Ab Mitte November beginnen an der Avenue de la Liberté die Arbeiten zur Verlegung beziehungsweise Erneuerung der unterirdischen Leitungen für Wasser, Gas und Strom. «Die Rohre müssen so verlegt werden, dass sie im Falle einer Wartung oder Reparatur zugänglich bleiben, ohne dass der Straßenbahnbetrieb gestört wird», so Luxtram. Der Betreiber werde sich bemühen, gemeinsam mit den staatlichen und kommunalen Stellen sicherzustellen, dass der Verkehrsfluss erhalten bleibt und die Beeinträchtigungen für Anwohner und Geschäftsleute während der Ausführung dieser Arbeiten minimal bleiben.

(jt/L'essentiel)