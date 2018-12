Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

International Motor Show

Am 14. und 15. Dezember findet erneut die International Motor Show (IMS) in der Luxexpo The Box statt. Das Besondere an der Automobil- und Motorradausstellung ist ihre Vielfältigkeit. So ist diese Veranstaltung ein Ort, an dem man sich Sportautos und -motorrädern, aber auch Sammlerstücken aus der Nähe ansehen kann. Nicht zu vergessen sind die Rennfahrzeuge und Motorräder, die speziell vorbereitet und individuell gestaltet oder vollständig umgebaut wurden. Alle Berufe in Verbindung mit der Welt der Mobilität haben hier die Möglichkeit, ihr Know-How vorzustellen: Dazu zählen Tuningunternehmen, Zubehöranbieter, Karosseriebauer und spezialisierte Handwerker.

Lauryn Hill in Luxemburg

Lauryn Hill macht am Freitagabend in der Escher Rockhal Halt, um ihr 20-jähriges Jubiläum ihres Soloalbums «The Miseducation of Lauryn Hill» zu feiern – eine Mischung zwischen Rap, Soul und R'n'B. Das Album, das sich 19 Millionen Mal verkauft hat, enthält die Hits «Lost Ones», «Doo Wop (That Thing)», «Everything Is Everything» und «To Zion» – die die Diva Live neu interpretiert.

Zwei Design-Märkte in Luxemburg

Am kommenden Wochenende verkaufen junge Designer aus Luxemburg und den Nachbarländern ihre Design-Stücke. Diejenigen, die noch auf der Suche nach dem einen oder dem anderen Weihnachtsgeschenk sind, werden die Gelegenheit haben, am «StijlMarkt» oder im Mudam ihr Glück zu finden. Ob Kleiderstücke, Dekorationsartikel oder Schmuckstücke... Designfans werden bestimmt begeistert sein.

Axelle Red kehrt zurück

Fünf Jahre sind bereits seit der Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums «Rouge Ardent» (auf Platz 5 der meistverkauften Alben 2013 in Belgien) vergangen. Zwei Jahre nach ihrem Album «Acoustic», kehrt die belgische Sängerin Axelle Red mit einem neuen Album «Exil» zurück. Die Künstlerin verbrachte dafür viel Zeit in Memphis, Nashville und Los Angeles, wo sie mit Dave Stewart und Laurel Canyon arbeitete, um Soul und Pop-Einflüsse zu mischen. Am Freitagabend im Atelier in der Stadt Luxemburg.

Offizielles Video zum Single «Who's Gonna Help You» aus dem Album «Exil»:

Troc'n'Brol in den Rotondes

Am Freitag wird getauscht. Künstler, Fotografen und Illustratoren stellen ihre Arbeiten aus. Als Gegenleistung für den Erwerb wird ein Gegenstand oder eine Dienstleistung gefordert. Gebote werden abgegeben, indem man ein beschriebenes Post-It neben das Objekt heftet. Ab 18 Uhr in den Rotondes. Gegen 23 Uhr werden die von den Kreativen angenommenen Gebote bekanntgegeben.

17. International Record Fair in der Rockhal

Am Sonntag findet die 17. Auflage der International Record Fair in der Rockhal statt. Mehr als 40 Stände voll mit Vinylplatten, CDs, DVDs, Büchern und Band-T-Shirts warten auf Musikfans.

Winterwonderland

Für die Weihnachtszeit bieten das Luxemburger City Museum und die Villa Vauban ein spezielles Programm für Jung und Alt mit zahlreichen kreativen Aktivitäten. Anmeldung ist erforderlich.

(L'essentiel)