«5G ist nicht nur Erhöhung der Bandbreite»

«5G ist eine Frage der nationalen Souveränität. Das bedeutet, dass wir uns nicht von anderen Ländern diktieren lassen dürfen, weil sie technologisch fortschrittlicher sind», erklärte Premierminister und Minister für Kommunikation und Medien, Xavier Bettel, am Donnerstagmorgen auf einer Konferenz des Service des médias et des communications bezüglich der Umsetzung eines 5G-Netzes in Luxemburg. «5G ist nicht nur eine Erhöhung der Bandbreite, es wird Unternehmen anlocken und Arbeitsplätze schaffen», erklärt er weiter. Die fünfte Generation des Mobilfunks (5G) soll Daten mit bis zu zehn Gigabit pro Sekunde übertragen. Derzeit befindet sich dies noch in der Testphase. Die EU plant, dass die Technologie bis 2020 marktreif sein soll.

Die Strategie soll gemeinsam mit den anderen Ländern der Europäischen Union durchgeführt werden. Der Premierminister nutzte die Gelegenheit am Donnerstag, um die nächsten erforderlichen Schritte zu erläutern: So werden in Luxemburg die Lizenzen für die verschiedenen Bandbreiten im zweiten Quartal 2019 und in der zweiten Jahreshälfte 2020 vergeben.

Die Einführung von 5G in den fünf noch zu definierenden Pilotgebieten wird dann im Jahr 2020 erfolgen. Bis 2025 wird 5G laut des Premierministers in den Großstädten sowie an den wichtigsten Verkehrswegen verfügbar sein. Die Frage des Finanzierungsplans ist allerdings noch nicht entschieden. Im September kündigte das Land an, 30 Millionen Euro zu investieren. Die in den Pilotgebieten eingesetzten Geräte sollen in das künftige, nationale 5G-Netz integriert werden, damit die Investitionen nicht verloren gehen.

(Séverine Goffin/L'essentiel)