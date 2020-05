Bildungsminister Meisch äußert sich zur Schulöffnung

Die Sorgen der Eltern schulpflichtiger Kinder in Luxemburg waren groß, seit die Regierung in Luxemburg angekündigt hat, den Schulunterricht wieder aufzunehmen. Angesichts der Corona-Pandemie, sorgten sich die Väter und Mütter um die Sicherheit ihrer Kinder. Am Montag kehrten nun die Schüler in die Klassen zurück, die in diesem Schuljahr ihren Abschluss anstreben – unter besonderen Bedingungen. Aus diesem Anlass wird sich am Dienstag um 13 Uhr Bildungsminister Claude Meisch in einer Pressekonferenz zur Wiederaufnahme des Unterrichts in Luxemburg äußern.

(L'essentiel)