Weg mit den Klischees

«In der IT-Branche besteht ein erheblicher Fachkräftemangel, der zum Teil auf die geringe Präsenz von Frauen zurückzuführen ist», sagt Marina Andrieu, Direktorin von Women In Digital Empowerment (WIDE). Sie weist darauf hin, dass Unternehmen nicht nur deswegen mehr Frauen für ihre Teams gewinnen wollen, um den Bedarf an Fachkräften decken zu können. Es geht auch darum Frauen zu gewinnen, «weil es in diesem Bereich einen echten Bedarf an Vielfalt gibt.» Diversity Management ist hier das Stichwort.

Laut dem «Gender Equality Index 2017» des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen arbeiten nur drei Prozent der erwerbstätigen Frauen im Bereich von Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwissenschaften oder Mathematik. Der Anteil der erwerbstätigen Männer liegt bei 28 Prozent.

«Es muss ein positives Umfeld geschaffen werden, damit Mädchen, die sich für Computer interessieren, auch den Weg in dieses Berufsfeld finden. Noch immer sind es Stereotype, die sie davon abhalten. Auch die Rolle der Eltern ist sehr wichtig», sagt Marina Andrieu. In diesem Jahr setzt sie auf die Neuauflage des von Wide organisierten «Girls in ICT Day» am 25. und 27. April, um Mädchen zu überzeugen.

(Patrick Théry/L'essentiel)