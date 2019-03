Mindestlohnempfänger erhalten im Juli 600 Euro

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Erhöhung des Mindestlohns in Luxemburg ist ab dem 1. Januar 2019 in Kraft getreten. Etwa 70.000 Arbeitnehmer im Großherzogtum sind davon betroffen. Noch haben diese die Lohnerhöhung nicht erhalten. Sie soll im kommenden Juli rückwirkend für die ersten sechs Monate ausgezahlt werden. Arbeitnehmer können sich also dann über rund 600 Euro freuen. «Das Geld kommt pünktlich zur Urlaubszeit», erklärte Arbeitsminister Dan Kersch, als er die Mindestlohnerhöhung um rund 100 Euro im Regierungsprogramm erläuterte.

Laut Kersch werde die Lohnerhöhung für Januar bis Juni in einer Rate ausbezahlt. Danach soll monatlich ein Betrag zwischen 102 und 109 Euro, je nach Steuerklasse, gezahlt werden. Ein Drittel der Erhöhung wird vom Arbeitgeber getragen. Die Kosten belaufen sich auf 20 bis 40 Millionen Euro pro Jahr. Die restlichen zwei Drittel werden vom Staat über eine Steuergutschrift finanziert. Zur Finanzierung dieser Maßnahme werden jährlich rund 70 Millionen Euro ausgegeben.

(Thomas Holzer/L'essentiel)